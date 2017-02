Maître Gims se dévoile en papa protecteur, photo rare avec l'un de ses enfants

Son tacle à Blaise Matuidi

Maître Gims était visiblement d'humeur à se montrer avec les siens ce 15 février puisqu'il a également partagé une photo avec son épouse sur sa page Instagram, à la façon Blaise Matuidi.

Le chanteur n'a pas hésité à se moquer du joueur du PSG raillé après sa gaffe de la Saint-Valentin. Pour accompagner le message "À ma femme adorée. Joyeuse Saint-Valentin #onelove" partagé sur sa page Twitter, Blaise Matuidi a posté une photo de lui et sa belle compagne Isabelle Malice, mais pas n'importe quel cliché. Une illustration qu'il est allé chercher sur Google via la recherche "femme Matuidi" et dont il a fait une copie d'écran, visible sur son post. Pour se moquer, Maître Gims en a fait de même, écrivant "Everyday is like a Valentine's Day with you❤️ @ilovebilou #mafemme #mercigoogleimage #laflemmedechercherunephotodansmontel #soutientablaiseMatuidi #PSG", en guise de légende.