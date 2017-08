Maïwenn: En restant avec son ex Luc Besson, elle n'aurait "pas pu faire de film"

Héroïne du film Le Prix du succès avec Tahar Rahim et Roschdy Zem, sous la direction de Teddy Lussi-Modeste, Maïwenn explore la question des rapports compliqués entre les artistes et leurs proches lorsque vient le succès. L'actrice et réalisatrice a ainsi abordé le sujet lors de son interview pour le magazine Paris Match, revenant ainsi sur son passé et sur sa relation avec son ex-mari, Luc Besson.

En 1991, alors âgée de 15 ans, Maïwenn fait la connaissance de Luc Besson lors de la cérémonie des César. Elle se marie avec lui l'année suivante et donne naissance à leur fille Shanna, aujourd'hui photographe de plateau. Cinq ans plus tard, leur idylle prend fin douloureusement et celui qui vient de dévoiler Valérian se met en couple avec l'actrice Milla Jovovich. Pour Paris Match, la cinéaste et comédienne de Polisse revient sur la période de sa vie, où elle était "femme de", puis "ex-femme de" : "Je me souviens de gens mal élevés que j'ai parfois reçus chez moi, à qui j'ai servi à dîner et qui, après ma séparation avec Luc, ont fait comme s'ils ne me connaissaient plus. Très peu ont été classe et ça, je ne l'oublie pas. Quand j'ai commencé à réaliser des films, certaines actrices qui m'avaient collée pour rencontrer Luc n'ont plus trop su quel comportement adopter."

Jamais il ne m'a fait sentir que j'allais un jour réussir à faire des films.

L'interview est l'occasion pour Maïwenn de préciser que Luc Besson ne l'a jamais aidée à devenir cinéaste, bien au contraire : "Le premier court métrage que j'ai écrit, il m'a fait comprendre qu'il était nul et qu'il fallait que j'arrête. Jamais il ne m'a fait sentir que j'allais un jour réussir à faire des films. Il m'encourageait pour des choses à l'opposé." Il la voyait plutôt miser sur son physique avantageux. "Il n'y avait pas la place pour deux réalisateurs. Je n'aurais jamais pu faire des films en restant avec lui. Quand il a vu mon premier long métrage, il m'a dit que j'avais eu raison de ne pas l'écouter." Ensemble, ils auront collaboré dans Le Cinquième Élément, Maïwenn incarnant la diva spectaculaire du film.

Après sa séparation d'avec Luc Besson, Maïwenn a réalisé son premier film Pardonnez-moi en 2006, puis Le Bal des actrices, Polisse et Mon roi, devenant une réalisatrice particulièrement réclamée. Grande gueule assumée, elle est la femme libre et déterminée par excellence.

