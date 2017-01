Maïwenn, la "diva" du 5e Élément de son ex Luc Besson : "J'ai été un peu déçue"

Le Cinquième Élément fête ses 20 ans ! Le film de science-fiction de Luc Besson, avec Bruce Willis et Milla Jovovich, revient à la télévision sur France 2 ce 10 janvier. L'occasion de braquer les projecteurs sur l'un des personnages marquants de cette superproduction...

Sa silhouette bleue et sa voix d'or n'ont laissé personne indifférent... Mais saviez-vous qui tenait le rôle de la diva, l'alien cantatrice du long métrage, ? C'est Maïwenn qui, bien avant de réaliser avec brio Le Bal des actrices, Polisse ou encore Mon Roi, s'était glissée dans ce costume en latex. Elle était déjà revenue sur cette performance au cours d'une interview réalisée par le site québécois Cinémaniak.



"La première fois que j'ai entendu parler de la diva, c'était dans mon lit. Mon fiancé était Luc Besson à l'époque, on était ensemble depuis quelques mois [ils auront d'ailleurs une fille, Shanna, aujourd'hui photographe, NDLR]. Il a commencé à me parler du personnage de la diva et m'a dit : 'Peut-être que j'ai envie que tu joues ce rôle.' Mais je lui ai répondu : 'Merci, mais si je t'aime, j'ai envie de te montrer mon amour, qui est pur, et donc je n'ai pas envie de travailler avec toi. Tu dois choisir, soit on s'aime et on ne travaille pas ensemble, soit on ne sort pas ensemble et on peut travailler tous les deux.' Il m'a répondu : 'D'accord, je préfère être avec toi, alors.' Il me montrait tous les essais pour ses personnages, Leeloo, Gary Oldman... Et puis j'ai vu celui de la diva, c'était une fille très bien, un top model allemand qui devait le faire. (...) Et deux jours avant le début de la préparation, elle a disparu, plus de nouvelles."

C'est ainsi que, pour aider son compagnon réalisateur, Maïwenn a accepté de relever le challenge en reprenant ce rôle qui a nécessité pas moins de trois mois de préparation. Un défi en effet car, même si elle a été doublée pour la voix, il lui a fallu apprendre à bien respirer et à doubler parfaitement la chanteuse professionnelle : "Il fallait qu'on croie que c'est moi." Afin de garder l'effet surprise et de capter les regards estomaqués à l'ouverture du rideau, Luc Besson n'avait divulgué à personne l'arrivée de ce personnage lors de la scène du concert.

Cependant, le résultat avait, dans un premier temps, laissé un sentiment amer à Maïwenn : "J'ai donné tellement d'énergie pour ce personnage que lorsque j'ai découvert ce que Luc avait choisi pour le film, j'étais un peu déçue. Ça va si vite. Il a monté cette scène avec une autre, un combat de Leeloo, et j'étais choquée qu'il n'ait pas montré plus du concert, car pour moi, c'était magique. J'ai pensé que, quand les spectateurs verraient le film, ils ne me verraient pas, ils ne verraient pas mon travail, le temps que j'ai passé à préparer le rôle. Puis j'ai découvert sur internet des articles et des sites dédiés à la diva. (...) C'est pour cela que j'ai été aussi surprise quand vous m'avez demandé de vous accorder une interview pour parler de ce personnage."

Un personnage culte qui a marqué la culture pop de la fin des années 1990. Et Maïwenn y pense toujours avec tendresse. La preuve avec ce post sur son compte Instagram : "C'est moi. #5element #the5elements #diva #maïwenn #lucbesson #lucbesson #lucbessonmovie"