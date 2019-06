Majda et Mamadou Sakho, Ayem Nour... Soirée fast food avec un gagnant de Top Chef

Quelques jours plus tard, les deux grands complices se sont retrouvés à Paris pour l'inauguration de leur TacoShake – le dixième restaurant de Mokobé – au 5 rue de Berri, à quelques pas seulement des Champs-Élysées. Un troisième homme s'ajoute à cette collaboration et pas n'importe lequel : Xavier Pincemin, le gagnant de Top Chef saison 7 (M6) en 2016. Le chef de 29 ans – qui ouvrira très prochainement son deuxième restaurant à Versailles – apporte sa touche personnelle sur la carte du TacoShake des Champs-Élysées : un inattendu et exceptionnel taco à la truffe proposé au cours de la soirée.

Pour l'ouverture de cette nouvelle adresse, Mamadou Sakho a bien évidemment pu compter sur le soutien de celle à qui il est marié depuis 2012 et qui lui a offert trois magnifiques enfants (Aïda, 6 ans, Sienna, 3 ans, et Tidane, 1 an) : la ravissante Majda. La jeune femme à l'origine de la marque MSKH (dont elle a présenté la deuxième collection en février dernier à Paris), avait opté pour un look casual chic composé d'un jean taille haute, d'un T-shirt bleu ciel, d'une veste Puma (dont son époux est l'ambassadeur) et d'un sac Dior.

Le footballeur et Mokobé ont convié de nombreuses personnalités à l'événement. Très discrète ces derniers temps, focalisée sur sa famille, Ayem Nour a fait le déplacement, sobre dans un ensemble noir porté avec un petit top kaki. Le monde du ballon rond était représenté par le champion de 98 Lilian Thuram, venu avec sa compagne, la journaliste Kareen Guiock, mais aussi par Djibril Cissé, toujours très stylé.

Arrivée la première avec son compagnon Régis Viogeat, Valérie Damidot a rapidement été suivie par l'humoriste Claudia Tagbo, Vincent Desagnat ou encore Thomas Ngijol ou encore l'acteur Roschdy Zem, ami proche de Mamadou Sakho. Le couple formé par Maeva Martinez et Marvin Tillière, deux candidats de Moundir et les Apprentis Aventuriers 4 (W9), mais aussi Paga des Marseillais (W9) ont également découvert le TacoShake des Champs-Élysées.