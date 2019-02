Majda et Mamadou Sakho : Grande soirée mode avec Kylian Mbappé et Kendji Girac

Toujours mobilisés pour leur association

La présentation de la nouvelle collection de Majda Sakho s'est inscrite dans la continuité de leur projet caritatif. Le couple a fondé AMSAK – Agir pour les autres il y a huit ans pour venir en aide aux enfants en difficulté dans le monde et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique.

S'ils ont déjà apporté leur aide à SOS Children's Villages Zanzibar, se sont rendus en personne dans plusieurs hôpitaux, se sont associés au Secours populaire et se sont rendus dans plusieurs pays d'Afrique (le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Guinée Conakry, le Liberia et le Mali), Majda et Mamadou Sakho ne souhaitent pas en rester là. C'est pourquoi une partie des ventes de la nouvelle collection de pulls en cachemire sera reversée à leur association. Et chaque invité a reçu un lot de crayons, les mêmes offerts à des enfants africains grâce au couple sans cesse mobilisé, avec une citation de Malala Yousafzai qui leur tient à coeur : "Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde."