Makao dans Secret Story : Il avait demandé la permission aux Macron

Ex-garde du corps d'Emmanuel Macron avant sa victoire à l'élection présidentielle de 2017 et ancien candidat de Secret Story 11, Makao a un parcours des plus atypiques.

Interrogé par nos confrères du magazine Society, le jeune homme de 27 ans (qui mesure 2,13 m pour 145 kilos) est revenu sur ce parcours et Christophe Beaugrand (ex-animateur de Secret Story) a notamment révélé que Makao avait tenu à demander l'autorisation au couple Macron avant de se lancer dans la télé-réalité !

En effet, même s'il n'était plus au service du chef de l'Etat avant d'accepter d'entrer dans la Maison des Secrets, Makao avait gardé des liens privilégiés avec celui qu'il appelle "le chef" et surtout avec sa femme Brigitte. Christophe Beaugrand s'est souvenu à ce sujet : "Il a demandé l'autorisation au couple Macron et ça amusait beaucoup Brigitte, car ses petites-filles regardaient l'émission." Et le mari de Ghislain d'ajouter sur celui qui avait aussi assuré la protection du rappeur French Montana par le passé : "Il était hyperprotecteur, il se comportait à la fois comme un grand frère et parfois comme un garde du corps. Il faisait en sorte que tout soit tranquille."

Un couscous chez Jawad

Aussi, si tout allait pour le mieux pour Makao, le jeune homme a malheureusement commis une grosse erreur le 7 juin – trois jours après une soirée à l'Elysée où il avait pu revoir ses anciens patrons – en acceptant de se rendre chez un inconnu, rencontré dans la rue à Saint-Denis, qui se disait fan et qui lui proposait une partie de Playstation et un couscous... Gros problème, cet inconnu pour Makao s'est avéré être Jawad, "le logeur de Daech", et ce dernier a bien entendu pris le soin de filmer son invité à son domicile et de diffuser des séquences sur ses réseaux sociaux.

Une proximité inattendue qui n'est pas passée inaperçue, notamment au sommet de l'Etat. Le piège s'est ainsi refermé sur Makao et certains médias (comme Russia Today) ont relayé cette connexion étonnante. "J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je n'avais jamais entendu parler de Jawad Benaoud. Je ne regarde pas la télé, même quand j'y passe. Je regarde juste des documentaires historiques (...) Je voulais juste lui faire plaisir. Il avait l'air gentil", a réagi Makao auprès de Society.

