Makao (Secret Story 11), le visage ensanglanté : Il raconte son accident...

Makao a beau être robuste du haut de ses 2,13 m et de ses 145 kilos... Il ne fait évidemment pas le poids face à un scooter.

Dans la soirée du 22 octobre 2018, l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron – durant sa campagne présidentielle de 2017 – passé par la case Secret Story 11 sur NT1 a annoncé qu'il avait été la victime d'un accident de la route.

C'est sur son compte Twitter, où il est suivi par 10 000 personnes, que Makao a pris la parole. "Hier soir, un scooter m'a renversé alors que j'étais en trottinette. Il roulait sans feux, en sens interdit et il était alcoolisé. Dieu merci, je suis costaud et j'ai pu encaisser le choc frontal. Faites attention à vous et respectez les autres <3", a-t-il indiqué en légende d'une vidéo le montrant le visage ensanglanté.

Bien entendu, ses abonnés ont vite réagi à cette annonce. "Bon rétablissement Makao", "Prends soin de toi, prompt rétablissement", "Mais c'est horrible, j'espère que tu vas bien", "Je n'ose imaginer si c'était arrivé à une personne moins balèze", pouvait-on lire dès les premières réactions.