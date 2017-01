Malia Obama : Nouveau stage dans le cinéma auprès d'un puissant producteur...

Une page se tourne pour la famille Obama. Dès ce vendredi 20 janvier, date de l'investiture officielle de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les filles de Michelle et Barack Obama s'apprêtent en effet à découvrir une nouvelle vie, après huit années passées à la Maison Blanche. Si Sasha (15 ans) poursuivra sa scolarité au lycée à Washington, sa grande soeur Malia (18 ans) partira étudier à Harvard à l'automne prochain après une année de césure passée à voyager.

Attirée par le monde du cinéma et de la télévision, la fille aînée de l'ex-couple présidentiel a multiplié les expériences professionnelles au cours des derniers mois. En 2015, elle avait décroché un stage d'été sur le plateau de la série de Lena Dunham, Girls, diffusée sur HBO. Malia Obama avait été aperçue plusieurs fois dans les rues de New York, en train d'apporter le café aux membres de l'équipe entre deux séquences. Avant cela, la ravissante jeune femme avait décroché un poste d'assistante de production sur le plateau de la série d'Halle Berry, Extant, diffusée sur CBS et produite par Steven Spielberg.

Bien lancée pour se faire un nom dans l'univers du septième art, la demoiselle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon les informations rapportées jeudi 19 janvier par le Page Six, Malia Obama vient de décrocher un nouveau stage dans le cinéma et sera cette fois rattachée au puissant producteur hollywoodien Harvey Weinstein, dont les derniers films (Lion et Le Fondateur) pourraient décrocher une nomination aux Oscars. Aucun autre détail n'a filtré dans la presse.

Harvey Weinstein, 64 ans, a toujours été un fervent supporter du parti démocrate. En 2013, il avait organisé avec son épouse Georgina Chapman une importante levée de fonds pour le camp de Barack Obama. Le président avait à l'époque salué et remercié le couple pour "leur amitié et leur soutien, et pour tous les merveilleux films qu'ils ont faits ensemble".