Malia Obama : Salaire, missions... Les dessous de son stage à la Weinstein

Quelques semaines après les adieux de son père Barack Obama à la Maison Blanche, Malia Obama a officiellement débuté son tout nouveau stage auprès de la Weinstein Company, l'une des sociétés de production cinématographique les plus influentes à Hollywood.

Comme le rapporte le site TMZ, la jeune femme de 18 ans a décroché un joli poste au sein de l'entreprise, et pas des moindres : notamment chapeautée par le célèbre producteur Harvey Weinstein, la fille aînée de l'ancien président des Etats-Unis est aujourd'hui chargée de repérer et de lire les scénarios ayant le plus de potentiel pour aboutir à la réalisation de films. Artistes de renom qui ont déjà été récompensés pour leur travail ou tout simplement nouveaux auteurs qui cherchent à se faire repérer, il y en aurait pour tous les goûts et Malia fait désormais partie de ceux qui ont leur mot à dire.

La grande soeur de Sasha (15 ans) a commencé sa formation lundi 30 janvier et devrait travailler tout au long de la période printanière. Par ailleurs, il est révélé qu'elle est payée 9 dollars de l'heure, une jolie somme pour une future étudiante en formation.

Attirée depuis quelques petites années par le monde du cinéma et de la télévision, Malia Obama n'en est pas à sa première expérience professionnelle puisqu'elle avait déjà décroché un stage en 2015 sur le plateau de la série Girls, diffusée sur HBO. Avant cela, elle avait également été assistante de production pour la série Extant, diffusée sur CBS et produite par Steven Spielberg.

Bien lancée pour se faire un nom dans l'univers du septième art, la fille de Michelle Obama avait décidé de prendre une année sabbatique pour se consacrer à ses projets et à divers voyages. Elle fera sa rentrée universitaire à Harvard à l'automne prochain.