Malia Obama : Sécurité maximum pour une virée nocturne dans un bar

Lorsqu'elle n'est pas en train de se pencher sur des dossiers très importants pour la Weinstein Company, entreprise où elle a débuté son stage dans le cinéma il y a désormais près d'un mois, Malia Obama profite de sa nouvelle vie à New York pour s'éclater avec son groupe d'amis.

Selon le Page Six, la fille de l'ex-président américain Barack Obama a été vue à de nombreuses reprises en train de faire la fête dans les bars les plus branchés de la Grosse Pomme. Vendredi dernier, la jeune femme de 18 ans - qui débutera son cycle universitaire à Harvard à la rentrée prochaine - a ainsi été repérée dans le carré VIP de la boîte de nuit Up&Down.

Outre ses amis, l'ancienne First Daughter était accompagnée d'une impressionnante équipe de gardes du corps qui gardent toujours l'oeil sur elle lors de ses déplacements publics. "Elle est arrivé avec de nombreux membres de sécurité et est restée environ jusqu'à 2h du matin", a déclaré un informateur.

Ses parents peuvent toutefois se rassurer, Malia Obama n'a fait aucun dérapage et n'a évidemment pas bu une seule goutte d'alcool, n'ayant pas encore atteint l'âge légal pour en consommer. "Elle buvait simplement du Red Bull", a-t-on ajouté.

Ces derniers jours, la grande soeur de Sasha Obama (15 ans) a également été vue au bar The Black Lodge, dans le quartier de Soho. Elle a par ailleurs assisté à l'avant-première de la nouvelle saison de Girls, série pour laquelle elle avait été stagiaire à l'été 2015, puis s'était rendue à une after party organisée en marge de la dernière Fashion Week. Plus récemment, c'est à Aspen (Colorado) qu'elle a été photographiée au côté de nombreux enfants stars.