Malika (L'Île de la tentation) : Ce "pétage de câble" pas vu à la télé...

Malika a accepté de participer à L'Île de la tentation car Medhi avait "un gros manque de confiance". "On s'est vite trouvés dans une roue (sic) interminable. Notre relation stagnait. Ça m'agaçait", a-t-elle confié à Télé Loisirs. Son compagnon et elle se sont donc envolés pour la République dominicaine afin de tester leur amour. Leur but ? Ne pas succomber aux charmes des célibataires.

Le bilan était plus que positif pour les tourtereaux. Durant les feux de camp, Malika n'a vu aucune vidéo de son homme, ce qui voulait dire qu'il était resté sage. Cette situation aurait rassuré certains candidats, mais elle a eu le don d'agacer l'entrepreneuse en conciergerie de luxe de 30 ans : "C'était un cauchemar. Un calvaire. D'ailleurs, je me suis emportée contre la production lors du deuxième feu de camp des femmes. Je tiens à m'en excuser aujourd'hui. J'ai craqué en découvrant que je n'avais pas de vidéo. J'ai littéralement pété un câble. Tout le monde me disait : 'Mais sois heureuse, si tu ne vois pas de vidéos de lui, c'est qu'il est carré.' Mais dans ma tête, je me disais tout l'inverse. Je me suis fait des films incroyables."

Mais Medhi n'a pas fauté. Il a même pris la décision de quitter l'aventure prématurément, car sa belle lui manquait. Le candidat de 32 ans a également demandé Malika en mariage. Une grosse surprise pour cette dernière. "Avec Medhi, on est repartis sur des bases plus saines, plus solides pour durer dans le temps. Grâce à eux, je suis bien dans mes pompes aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde est invité au mariage qui aura lieu fin 2019, début 2020", a-t-elle confié.

Si l'aventure a été positive pour elle, la jeune femme ne cache pas qu'elle a été "très complexe" à vivre : "Avec Medhi, on est très fusionnels. Être séparés comme cela, c'est dur. Se retrouver avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est étrange, mais les célibataires ont été gentils et bienveillants. Heureusement qu'ils ont été là. L'aventure n'aurait pas été la même sans eux."