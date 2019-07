Malika Ménard : Canon en combinaison colorée à la Fashion Week

Les Miss France partagent une véritable passion pour la mode et ne manquent jamais une Fashion Week ! Flora Coquerel et Iris Mittenaere en avaient retrouvé la ferveur. Malika Ménard les avait imitées lundi soir, en assistant au défilé Georges Chakra.

Flora Coquerel s'était empressée de goûter à la fièvre de la Fashion Week parisienne dès dimanche 30 juin, lors du défilé Redemption. Iris Mittenaere avait fait sa première sortie mode de la semaine (et de la saison Haute Couture automne-hiver 2019-2020) lundi 1er juillet, au show Schiaparelli. Lundi également, Malika Ménard s'est distinguée en se rendant au Palais de Tokyo pour découvrir la nouvelle collection de Georges Chakra.

Ultrastylée en combinaison bleue (tenue accessoirée d'un sac et de sandales rouges), Malika Ménard a fait sensation auprès des photographes présents et des amoureux de street style. La jolie brune de 31 ans, Miss France 2010 et journaliste télé, a également retrouvé Estelle Sabathier, ex-Miss Bretagne devenue responsable communication de l'Organisation Miss France.

L'actrice Catherine Frot, sa voisine de premier rang Chantal Thomass, Cyrielle Clair, la fille de Luc Besson et Anne Parillaud, Juliette Besson et enfin Sylvie Ortega Munos étaient également présentes. Toutes ont suivi avec attention les passages des modèles et chaleureusement applaudi le couturier Georges Chakra. L'homme a salué ses spectateurs avec sa petite-fille dans les bras.

La Fashion Week de Paris s'est achevée ce mercredi 3 juillet 2019.