Malika Ménard célébrée par Iris Mittenaere et Valérie Bègue pour ses 31 ans

Le 14 juillet dernier, Malika Ménard fêtait ses 31 ans. Fête nationale et finale de la Coupe du monde de football obligent, c'est seulement ce 16 juillet que notre ex-Miss France 2010 a rassemblé ses amies dont quelques ex-reines de beauté à Paris pour une soirée endiablée.

C'est sur ses réseaux sociaux que l'animatrice de Dans les secrets de... sur NRJ12 et de 9h50 le matin en Normandie sur France 3 Normandie a partagé quelques instants de cette soirée. Ainsi, les admirateurs de Malika Ménard ont pu constater que la belle avait d'abord donné rendez-vous à ses amis au Loulou à Paris, un établissement très chic situé dans l'enceinte du musée des Arts décoratifs. Autour de la table, on pouvait reconnaître les doux minois de Valérie Bègue, Flora Coquerel et Iris Mittenaere.

Un peu plus tard dans la soirée et après avoir découvert ses cadeaux très fashion, c'est dans l'enceinte de la boîte de nuit Le Boum Boum, situé dans le Triangle d'or parisien, que Malika est réapparue toujours bien entourée. Sur place, la petite amie du chanteur Ycare avait même pu voir des écrans géants indiquer "Happy Birthday Malika". La grande classe !

Pour rappel, à l'occasion des 31 ans de l'ex-Miss, le chanteur Ycare avait écrit sur Twitter à l'attention de sa chérie. "Je regrette les 29 années de ta vie dont je n'ai pas été témoin. Moi qui vivais la nuit, tu me fais aimer le jour. Je n'ai plus peur du soleil, tu me fais changer d'air. J'aime le vent, j'aime le vent. Tu me fais changer d'auxiliaire. Être un enfant. Avoir un enfant." Un beau message qui laisse à penser que les amoureux songeraient peut-être déjà à avoir un enfant... À suivre !