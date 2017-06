Malika Ménard célibataire : "Je ne peux pas être sur Tinder, à mon grand regret"

Jeudi 15 juin 2017 à 22h30, Malika Ménard débarque sur NRJ12 en tant que présentatrice du magazine Dans les secrets de... A cette occasion, en plein marathon promotionnel, la sublime ex-Miss France de bientôt 30 ans a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. Entre son nouveau bébé cathodique et sa vie sentimentale, la bombe nous a tout dit !

Vous débarquez sur NRJ12 le 15 juin à 22h30 avec une toute nouvelle émission intitulée Dans les secrets de... Pouvez-vous nous parler de cette émission et de votre rôle ?

C'est une émission d'enquêtes, de reportages, en immersion. A chaque fois, il y a une thématique et on la décline en deux ou trois sujets. On commence la première avec le thème 'Le business de l'amour', donc on va parler des techniques d'infidélité, de tous les moyens de rencontres, des applications, du salon du mariage... Tous ces sujets sont incarnés avec des journalistes sur le terrain que l'on voit à l'image et moi je présente l'émission, je fais le lien entre chaque sujet.

NRJ12 vous a-t-elle parlé d'objectifs côté audiences pour ce nouveau rendez-vous ?

La chaîne ne m'a pas communiqué ses objectifs d'audiences mais ils en ont forcément eux ! Mais moi, on ne me les a pas communiqués...

Est-ce que le fait d'être une ex-Miss France a été un handicap pour être crédible dans le journalisme ?

Oui ça l'a forcément été mais ça a apporté tant de côtés positifs que l'on a tendance à l'oublier. Là pour le coup, quand NRJ12 m'appelle c'est parce qu'ils veulent une journaliste et ça c'est cool. Ça veut dire qu'on commence doucement, très doucement - de toute façon moi je suis lente donc c'est à mon rythme ! - à gommer cette étiquette. On avance dans le temps et on devient vraiment journaliste aux yeux des gens.

Le premier numéro abordera donc le business de l'amour, êtes-vous inscrite vous-même sur des applications de rencontres ?

Non ! Mais je connais ces applications par coeur, je connaissais d'abord Grindr par mes potes qui me montraient comment ça fonctionnait, et après il y a eu la folie Tinder et tout le monde utilisait ça... Mais moi je peux pas être là-dessus, à mon grand regret ! Je pense que je n'attirerais pas les bonnes personnes.

C'est quoi le pire tue-l'amour, pour vous, chez un homme ?

J'ai pas spécialement de tue-l'amour, j'ai des critères... J'aimerais être avec quelqu'un qui lit. Quelqu'un qui ne lit pas du tout, ce serait un peu compliqué par exemple. Un garçon qui me dit 'Je lis aucun bouquin', ça me gêne.

Et l'homme idéal, il a quel profil ?

Il faut qu'il soit drôle, léger mais profond. J'ai besoin de m'occuper m'amuser, de beaucoup rire mais d'avoir des moments où l'on est dans une vraie profondeur et dans l'échange. Vraiment. C'est forcément quelqu'un de cultivé... J'ai besoin de l'admirer !

Interview exclusive ne pouvant être reprise sans la mention de Purepeople.com

Retrouvez Malika Ménard et Dans les secrets de... le 15 juin à 22h30 sur NRJ12 !