Malika Ménard, éblouissante, retrouve Norman Thavaud et son amoureuse Martha

Malika Ménard était sans aucun doute la touche glamour de la soirée de kick-boxing organisée le 13 juin 2019 au Dôme de Paris – Palais des sports. Celle qui a porté la couronne et l'écharpe de Miss France durant toute l'année 2010, a été témoin du nouveau sacre de Cyril Benzaquen. Le combattant français de 29 ans, triple champion du monde, a conservé son titre dans la catégorie -81 kg face à l'Espagnol Daniel Frigola.

Lors du photocall organisé avant le duel, Malika Ménard a proposé un look éblouissant composé d'un pantalon ultrabrillant associé à un chemisier soyeux noir. L'ancienne reine de beauté avait opté pour un smoky eyes côté maquillage. Durant la séance photos, la jolie Normande de 31 ans a croisé le rappeur Passi, avec qui elle n'a pas hésité à poser.

Le combat de kick-boxing a attiré d'autres personnalités, dont Norman Thavaud qui était accompagné de celle qui lui a tout récemment fait connaître le bonheur d'être papa, la jolie Martha. Le jeune couple a en effet accueilli son premier enfant il y a quelques semaines, une heureuse nouvelle officialisée par le célèbre youtubeur de 32 ans en mars dernier. Les jeunes parents sont apparus complices lors de la soirée, Norman commentant avec humour le combat dans ses stories Instagram : "À la base, c'est parti d'une embrouille par rapport à une carte de Pokémon." Cette sortie à deux intervient quelques jours seulement après que Norman et Martha ont assisté à la finale de Roland-Garros et à la victoire de Rafael Nadal.

Le combat de Cyril Benzaquen a également été suivi par les comédiens Frank Delay et Philippe Bas, mais aussi Xavier Pincemin, le gagnant de la saison 7 de Top Chef (M6) en 2016. Trois jours plus tôt, le jeune chef francilien de 29 ans avait participé à l'ouverture d'un restaurant TacoShake sur les Champs-Élysées en association avec Mamadou Sakho et Mokobé, où il a proposé un sandwich totalement inédit à la truffe.