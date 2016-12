Malika Ménard et Axelle Laffont en charmante compagnie pour un PSG de gala !

Malika Ménard (Miss France 2010) et Pierre Sarkozy, Axelle Laffont et Cyril Paglino en-dessous, lors du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain (PSG) et FC Lorient au Parc des Princes à Paris, France, le 21 décembre 2016. Le PSG a battu Lorient par 5 à 0. © Cyril Moreau/Bestimage