Malika Ménard et Flora Coquerel : Fatales en cuir, les Miss sont inséparables

C'est toujours avec un immense plaisir que Malika Ménard et Flora Coquerel se retrouvent. Bien plus que d'anciennes Miss France, les deux sublimes jeunes femmes sont surtout de grandes amies. Elles avaient presque l'air de soeurs ce lundi 27 février lorsqu'elles se sont rendues à la grande soirée caritative organisée par Sandra Zeitoun pour l'association Les Rois du monde, à la salle Wagram à Paris, en présence de Richard Orlinski.

Mobilisées pour les enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, Malika Ménard et Flora Coquerel se sont tout particulièrement distinguées sur le tapis rouge de l'événement. Alors que Flora Coquerel (Miss France 2013) a opté pour un total look cuir qui sublimait sa fine silhouette, Malika Ménard (Miss France 2010) a choisi de ne porter qu'un crop top en cuir, l'associant à une jupe crayon. Et si la première a choisi un make up plutôt léger, la seconde l'a voulu plus appuyé.

Heureuses de passer la soirée ensemble, pour la bonne cause qui plus est, Malika Ménard et Flora Coquerel sont inséparables ces derniers temps. Les ex-reines de beauté ont toutes les deux participé à l'intégration de Miss France 2017. Malika Ménard, Flora Coquerel, mais aussi la lumineuse Alsacienne Delphine Wespiser ont ainsi accompagné la jeune et belle Alicia Aylies pour son tout premier séjour à la montagne, organisé en Andorre.

Au programme, traîneau à chiens, vol en hélicoptère, ski, bains de soleil, mais aussi des instants de détente, tous immortalisés par les caméras de TF1 pour 50 minutes inside. Christophe Beaugrand a en effet eu le privilège de participer à ce séjour également marqué par de très beaux instants de convivialité.

Après ce grand bol d'air, Malika Ménard et Flora Coquerel ne pouvaient que resplendir pour leur retour à Paris.