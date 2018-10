Malika Ménard et Ycare en couple face à la sublime Flora Coquerel

Le 7 décembre 2013, Flora Coquerel a vu sa vie basculer. Ce jour-là, elle a été élue Miss France 2014 et a donc été couronnée par Marine Lorphelin, élue un an auparavant. Depuis, la jeune femme de 24 ans profite de sa notoriété pour mener à bien l'un de ses grands projets, son association Kélina fondée il y a quatre ans pour venir en aide aux populations du Bénin, pays d'origine de sa maman. Afin de récolter de nouveaux fonds car elle désire créer une maternité ainsi qu'un centre de santé - L'objectif, c'est l'ouverture d¹une maternité au Bénin pour répondre à l'urgence locale avec moins d¹une sage-femme pour 20 000 habitants - l'ancienne reine de beauté a organisé un gala de charité vendredi 5 octobre 2018.

C'est à l'hôtel Marriott Champs-Elysées, à Paris, que l'événement était organisé. A cette occasion, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement. Malika Ménard (Miss France 2010) est venue accompagnée de son compagnon, le chanteur Ycare. Divine dans une robe satinée bleu-vert décolletée, la belle brune de 31 ans a fait crépiter les flashs des photographes, seule ou aux côtés de Flora Coquerel et son homme. Miss France 2003 Corinne Coman était aussi au rendez-vous et était radieuse en robe blanche à dentelles.

Flora Coquerel a également pu compter sur la présence des animateurs de TF1 Harry Roselmack et Charlotte Namura, du journaliste Sylvère-Henry Cissé, ainsi que de l'ancienne actrice de Plus belle la vie Nadège Beausson-Diagne et son époux Jeff Tekeyan.

Le joueur du PSG Lassana Diarra, la boxeuse Estelle Mossely, la judoka Priscilla Gneto et l'ex-volleyeuse Shaheen Malik ont fait le déplacement. Tout comme les influenceuses Trendy Judi, Fatou N'Diaye (blackbeautybag), Abiba Ousmane, Kenza Sadoun El Glaoui, Ely Gypset et About Chiara. Mais les premiers soutiens de Flora sont sans conteste ses parents Sephi et Frédéric.

Pour mettre de l'ambiance lors de sa soirée, Flora Coquerel a misé sur DJ Tysha Cee, Ben-J des Neg'Marrons, Fally Ipupa, l'ancienne candidate de la Star Academy Zayra, Inna Modja, le groupe Bang Bang et Salomé Je T'aime. Ycare a également donné de la voix avec son nouveau titre Adieu Je t¹aime issu de son dernier album, sous l'oeil fier de sa compagne Malika Ménard qui ne s'est pas fait prier pour le rejoindre sur scène.

tous étaient réunis et ont soutenu Flora Coquerel pour récolter lors de ce premier Gala événement 35 550 euros. Une belle somme réunie grâce à une tombola animée par Nadège Beausson-Diagne et Steve Kondo qui n'ont pas hésité à sur-ambiancer les invités. L¹intégralité de cette somme permettant à Flora Coquerel d¹annoncer officiellement l¹ouverture de cette maternité dès 2019.

Les sponsors de la soirée étaient : Marriott Champs-Elysées, Heroïc Sport, By Lass, Panafrica Shoes et Swarovski. Flora Coquerel va continuer son combat pour les femmes et pour les enfants ! #galakelina2018.