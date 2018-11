Malika Ménard explique pourquoi les Miss France rompent pendant leur règne

Quelle malédiction frappe donc les Miss France et leurs amours ?

C'est dans Touche pas à mon poste (C8) ce 28 novembre 2018 que Cyril Hanouna a posé la question en plateau alors qu'il recevait Malika Ménard (Miss France 2010) et que sa chroniqueuse Delphine Wespiser (Miss France 2012) était elle aussi présente autour de la table. "Pourquoi quand vous êtes élue, vous êtes en couple, et très vite vous n'êtes plus en couple ? Que signifie cette mascarade ?", a-t-il lancé.

Si l'ex-reine de beauté rousse a légèrement contredit cette "malédiction" en affirmant avoir gardé le même petit copain avant et après son règne, elle a tout de même indiqué : "Moi j'ai gardé mon copain, on est resté quasiment dix ans ensemble. Il me semble que je suis l'une des seules à avoir gardé mon copain !" Et Malika Ménard, aujourd'hui heureuse avec Ycare, d'ajouter : "Oui, tu es l'une des rares (...) Moi j'étais célibataire, enfin, on était déjà en train de rompre, c'était la fin de l'histoire (...) Il y a un décalage en fait. On n'a plus le temps après, je pense qu'on rencontre beaucoup de personnes différentes..."

Une chose est sûre, ce n'est pas Maëva Coucke, Miss France 2018, qui niera cette malédiction... En effet, notre jeune et jolie candidate au concours Miss Monde 2018 a annoncé qu'elle était séparée de son petit ami.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !