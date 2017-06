Malika Ménard, "nulle" pour Gilles Verdez : L'ex-Miss le remet à sa place...

Lundi 26 juin, Malika Ménard était l'invitée de Julien Courbet dans Touche pas à mon poste sur C8. Venue promouvoir sa nouvelle émission intitulée Dans les secrets de... diffusée chaque jeudi soir sur NRJ12, notre ex-Miss France 2010 a dû affronter le jugement sans concession du chroniqueur Gilles Verdez.

En effet, invité à prendre la parole par l'animateur remplaçant Cyril Hanouna en cette fin de saison, le futur époux de Fatou a lancé à l'ex-reine de beauté de 29 ans : "Bonjour Malika ! Très respectueusement, lors de la première émission, je vous ai trouvée nulle. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon jugement ?" Une sortie tellement cash qu'elle a aussitôt fait rire Benjamin Castaldi. "Il est horrible, ce mec !", a réagi l'ex-animateur de Secret Story avant que la principale intéressée ne prenne la parole.

"Moi qui regarde assez régulièrement TPMP, vous trouvez tout le monde nul ! C'est un adjectif qui revient, il n'y a pas beaucoup de qualificatifs dans votre vocabulaire. À chaque fois, c'est 'nul, nul, nul'. Moi, j'ai fait de mon mieux en tout cas, j'aurais aimé que ça vous plaise, vous êtes exigent, c'est pas grave. Regardez encore le programme, peut-être que vous verrez une évolution !", a répondu Malika Ménard avec le soutien de Julien Courbet. Et la jeune femme de poursuivre : "C'est la première fois que j'ai un programme comme ça, qui me tient à coeur. C'est vrai que j'y suis peut-être allée un peu stressée, on a beaucoup d'enjeux et on a envie que ça marche. On a envie que ça vous plaise !"

