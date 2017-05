Malika Ménard : Percutée par une voiture, sa grand-mère décède...

Le 29 avril, Malika Ménard, ex-Miss France 2010, annonçait qu'elle ne pouvait plus se rendre au Mud Day en raison d'un triste événement concernant une personne chère, sans entrer dans les détails... Ce 4 mai, le site tendanceouest.com annonce le décès de Colette Leblond, la grand-mère de l'ex-reine de beauté de 29 ans.

Selon nos confrères, cette dernière - qui aurait eu 80 ans cet été - a été percutée par une voiture sans permis sur le boulevard Pierre Mendes-France à Cherbourg jeudi 27 avril. Colette Leblond serait décédée des suites de ses blessures quelques jours plus tard, à l'hôpital Pasteur, entourée des siens.

C'est sur son compte Instagram que Malika Ménard avait pris le temps d'expliquer la raison de son absence au Mud Day, samedi matin. "Je devais ce matin être au Mud Day pour lequel je me préparais depuis plusieurs semaines, avec enthousiasme. Je me réjouissais de ce moment. Mais le ciel s'est assombri et tout est devenu triste. Depuis 24h un être très cher à mon coeur a besoin de moi et je dois être présente, avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que vous pourrez comprendre. Je me dois d'être en Normandie auprès d'elle... Je vous demande pardon et je vous embrasse", avait-elle statué en légende d'une photo de mer agitée sous un ciel nuageux.

Depuis cette publication, de très nombreux internautes ont pris la parole pour adresser toutes leurs condoléances à Malika et à ses proches... Nous nous joignons évidemment à eux.