Malika Ménard raconte sa première fois : "Ce n'était pas désagréable..."

En ce 14 juillet 2017, Malika Ménard célèbre ses 30 ans. Dans les colonnes du magazine Public, Miss France 2010 a fait quelques confidences d'ordre privé. En effet, la jolie brunette aux yeux bleus a évoqué son premier baiser... et son premier rapport sexuel !

A l'âge de 10 ans, l'animatrice de NRJ12 a embrassé un garçon pour la première fois. "Il s'appelait Marc et j'étais amoureuse de lui depuis le CM1. On s'est embrassés dans une boum pendant un slow. Mais en sixième, il m'a larguée !", a-t-elle raconté à nos confrères. Et, dans la foulée, Malika Ménard a évoqué sa première expérience au lit : "C'était avec mon premier amour, avec lequel je suis resté cinq ans. Et ce n'était pas désagréable."

Aujourd'hui, la jolie jeune femme est célibataire. Tout comme deux autres reines de beauté : Camille Cerf et Iris Mittenaere. "On est toutes les trois de grandes amoureuses", a confié Malika Ménard. Et de poursuivre : "Du coup, le week-end, on sort toutes les trois pour fêter notre célibat ! Etre entourée de filles magnifiques, c'est plus facile pour faire des rencontres. Et avec nous, il y en a pour tous les goûts !"

Enfin, celle qui semblait plutôt proche du chanteur Ycare il y a quelques mois a révélé être "une grande passionnée" en amour. "Je m'investis beaucoup et je fais en sorte d'être en bons termes avec les gens que j'ai aimés", a-t-elle également déclaré.

Et, si elle n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, Malika Ménard a avoué que, plus jeune, elle s'imaginait "mariée avec un enfant" à l'âge de 30 ans. "Comme je suis célibataire, il n'y a pas de projection possible ! Fonder une famille paraît abstrait quand tu n'as pas rencontré la bonne personne", a-t-elle lancé. Toutefois, rien ne presse pour la belle brune : "Le temps qui passe ne m'angoisse pas. J'avance à mon rythme."

Une interview à découvrir dans le magazine Public, en kiosques jeudi 13 juillet 2017.