Malika Ménard, sa lettre à sa grand-mère décédée : "Grâce à toi, je suis débout"

Accablée par le chagrin depuis qu'elle a appris la disparition de sa grand-mère Colette en cette fin avril 2017, Malika Ménard (ex-Miss France 2010) a décidé de prendre la parole vendredi 5 mai, sur sa page Facebook, afin de rendre hommage à sa "Mamie Coco, coquette, culotte, Colette" dans une lettre débordante d'amour.

"Je vais tenter à travers cette missive, de te raconter mon quotidien. Fini les histoires de cours de récré, d'examens, de disputes à l'intérieur des groupes de copines ou les bobos du coeur. Jeudi dernier, j'ai reçu un appel du commissariat de police de Cherbourg à ton sujet. J'ai décroché, convaincue que tu avais fait une bêtise (la faute à tes créneaux légendaires ou à l'une de tes petites saillies efficaces) et que j'allais devoir venir t'aider. Et puis, non...

Bah non... Il était déjà trop tard pour t'aider et... trop tôt pour réaliser. On m'a dit que tu étais partie", a d'abord écrit la belle Malika, retraçant l'instant où tout a basculé.

Ensuite, c'est au présent et avec une description touchante que l'ex-reine de beauté a parlé de celle qui aurait eu 80 ans cet été. "Oui tu n'es pas une mamie consensuelle, oui tu préfères chanter et danser que de cuisiner le plat parfait, oui tu déformes, répètes, interprètes, voire mésinterprètes un 'secret', oui à 80 ans tu portes mes vêtements et oui oui oui, tu nous agaces mais qu'est-ce-que tu nous fais rire, sourire, nous rends heureux parce que tu sais nous aimer. Mamie Sourire", a-t-elle ajouté.

Et Malika Ménard de conclure : "Grâce à toi, je suis toujours debout. Grâce à toi, je sais qu'il y a toujours de l'amour quelque part. Et ça, cela ne partira jamais. Mamie Amour..."

Pour rappel, le 29 avril dernier, Malika Ménard, ex-Miss France 2010, annonçait qu'elle ne pouvait plus se rendre au Mud Day en raison d'un triste événement concernant une personne chère, sans entrer dans les détails... Ce 4 mai, le site tendanceouest.com annonçait publiquement le décès de Colette Leblond.