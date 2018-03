Malika Ménard se dévoile petite fille puis reine de beauté hot à la plage !

La très jolie Malika Ménard est parfois nostalgique.

Sur son compte Instagram très suivi, notre ex-Miss France 2010 aujourd'hui âgée de 30 ans a décidé de dévoiler une archive personnelle ce 21 mars 2018. Sur celle-ci, simplement diffusée en story, celle qui officie sur France 3 Normandie en tant que coanimatrice s'est dévoilée lorsqu'elle était une toute petite fille passionnée de danse !

"Ma carrière de danseuse fut brève #4ans", a commenté Malika Ménard en légende du cliché en noir et blanc la montrant toute mignonne avec sa coiffure au carré, souriante dans son justaucorps blanc au milieu de ses camarades.

Au même moment, pour faire probablement échos à cette story, notre ancienne reine de beauté a publié une photo d'elle bien plus récente, encore en noir et blanc, où elle apparaît ravissante dans son maillot de bain blanc, tandis qu'elle se promenait en bord de mer au Sénégal. "Est-ce que les plages d'antan étaient en noir et blanc ? #Senegal #lasomone", a-t-elle demandé en légende.

Un cliché artistique qui a beaucoup plu à ses abonnés. "Superbe photo et magnifique modèle", "En noir et blanc ou en couleurs, tu es la plus merveilleuse et l'élue de mon coeur", "Je trouve vos photos splendides... Bravo au photographe et au modèle !", "Malika tu es superbe, trop adorable", pouvait-on lire dès les premières réactions.