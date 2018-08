Mallaury Nataf ex-SDF : "Ça fait 18 mois que je suis sortie de la rue"

C'est dans les pages du magazine Public que Mallaury Nataf fait son come-back. L'actrice de 46 ans, qui a connu une descente aux enfers entre la perte de ses enfants, l'usage de la drogue et une vie dans la rue, va aujourd'hui nettement mieux.

"Ça fait dix-huit mois que je suis sortie de la rue et neuf mois que je vis dans un appartement trouvé sur le site du Bon Coin, en proche banlieue parisienne. Je vis au jour le jour. (...) Mais je suis résistante", a-t-elle confié au magazine. Mallaury Nataf précise avoir passé dans la rue "trois ans et demi, étalés sur une période de cinq ans" et dit avoir été émue par les gens "extrêmement généreux" avec elle, qui lui ont permis de toucher à l'époque "entre 20 et euros, largement de quoi acheter mes clopes et mon repas".

C'est donc une heureuse nouvelle pour la comédienne qui a interprété Lola Garnier dans Le Miel et les Abeilles ainsi que Sandra dans Sous le soleil. Financièrement, Mallaury Nataf est encore loin du compte mais ne semble pas avoir de projet en tant que comédienne. En 2012, elle avait reçu une proposition de petit boulot – qu'elle avait refusée – de la part de Julien Courbet pour se remettre en selle. L'an dernier, c'est son ancien producteur Jean-Luc Azoulay qui lui tendait la main. Entre eux, pourtant, aucune réconciliation n'est possible... "Je ne suis pas sortie du silence car je ne réponds pas aux injonctions de gens mal intentionnés. (...) Le Miel et les Abeilles a été à l'antenne pendant près de vingt ans et je n'ai rien reçu pour les rediffusions", clame-t-elle. Elle reproche au producteur, avec lequel elle avait évoqué ce sujet, de ne pas lui avoir versé quoi que ce soit au prétexte "qu'il était pauvre". La comédienne détaille aussi ce qu'elle a touché pour 155 épisodes, soit environ 127 000 euros. Une jolie somme mais pas assez pour tenir toute une vie...

Thomas Montet

L'interview de Mallaury Nataf est à retrouver dans Public en kiosques le 31 août 2018.