Mallaury Nataf : "Perdre ses enfants, c'est beaucoup comme prix à payer..."

Après avoir vécu plusieurs années dans la rue, Mallaury Nataf a perdu la garde de ses trois enfants (Rafaël, 21 ans, Angeline, 19 ans et Shiloh, 9 ans) depuis plus de six ans.

Alors qu'elle fait actuellement son retour devant la caméra dans Les Mystères de l'amour (TMC) – elle vient de tourner ses premières scènes en ce début de mois de juillet 2019 – dans le rôle de Lola la cousine d'Hélène, l'ex-héroïne de la sitcom à succès des années 90 Le Miel et les abeilles a accepté de parler au Parisien de sa non-relation avec ses enfants... et même de sa décision radicale de ne plus avoir de contact avec eux.

Mallaury Nataf (47 ans), qui est aujourd'hui logée et "en colocation avec un écrivain de science-fiction", a statué à ce sujet : "Je n'ai plus d'autorité parentale sur aucun de mes trois enfants. Je ne veux pas trop en parler mais je ne reverrai plus mes deux aînés. Je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'ils ont reçu depuis six ans et demi, avec ce qu'ils sont devenus, et je ne transige pas avec ça. Je les ai eus au téléphone, ils s'en moquent. Notre amour était vraiment fusionnel et cet amour n'a pas tenu. Et moi je ne côtoie les gens que par amour" Et de poursuivre quant à la dureté de cette position : "L'amour était fou entre nous, fou, et si je n'ai pas cet amour-là, c'est fini, il est mort. Je les ai perdus physiquement et maintenant spirituellement. Cela me rend infiniment triste. C'est un martyr intérieur. Je pleure beaucoup, des océans de larmes. Quand une mère perd ses enfants, c'est beaucoup comme prix à payer. Il n'y a pas plus élevé."

Dans la foulée, Mallaury Nataf a tout de même reconnu qu'elle avait "un petit espoir de retrouver Shilo", ce fils cadet qui est loin d'elle depuis sept ans à cause de "l'état" qui lui "fait l'enfer". "Je suis croyante, il y a parfois des miracles", a-t-elle conclu.

Pour rappel, Mallaury Nataf, très discrète sur sa vie privée, a été la compagne de l'animateur Hervé Noël, d'un danseur étoile dont on ignore l'identité (mais qui est le père de ses deux enfants aînés) et d'Eric Gabay, ex-réalisateur à Europe 1, avec qui elle a donné naissance à Shiloh en juillet 2009.