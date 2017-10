Mallaury Nataf SDF : "Elle est vivante, c'est à la fois rassurant et inquiétant"

Mallaury Nataf est en vie !

Après que le producteur Jean-Luc Azoulay s'est inquiété de son sort lors de son passage sur CNews, mercredi 18 octobre, une agent de la RATP a tenu à donner des nouvelles de la star du Miel et les abeilles, sans domicile fixe selon les dernières informations. Cette femme, qui a préféré rester anonyme, a confié au Parisien qu'elle l'avait contrôlée et verbalisée le 1er octobre dernier, entre 17h30 et 18h à la station de tramway Les Moulineaux, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

"Je ne l'ai pas reconnue. Elle était blonde, avec une queue de cheval, semblait en bonne santé et était habillée normalement, comme quelqu'un qui rentre du boulot, qui ne roule pas sur l'or mais pas non plus comme une SDF au bout du rouleau. Elle mangeait une salade de pâtes", a confié l'employée. Elle a ensuite précisé que c'est en voyant sa carte d'identité qu'elle avait compris qu'il s'agissait de Mallaury Nataf. "Elle ne m'a pas du tout parlé pendant que je la verbalisais, mais m'a apostrophée dans la rue", a-t-elle expliqué, avant de préciser qu'en racontant la scène à ses collègues, elle avait découvert que ce n'était pas la première fois que l'actrice de 45 ans était aperçue dans le secteur.

"Nous ne l'avons pas vue depuis deux semaines, ce qui correspond à l'arrivée de clochards pas très sympathiques", ont néanmoins déclaré des employés des deux brasseries les plus proches.

Jean-Luc Azoulay s'est également exprimé auprès de nos confrères. Ainsi a-t-on appris qu'il avait reçu de nombreux signalements sur les réseaux sociaux ou au standard d'AB Productions depuis son interview sur CNews. Une employée de la CAF lui a par exemple annoncé que Mallaury Nataf s'était récemment présentée dans le centre où elle travaille. "D'autres témoignages nous confirment qu'elle est vivante. C'est à la fois rassurant et inquiétant, car elle ne donne de signe de vie à personne", a conclu le producteur.