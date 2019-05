Maluma embrasse sa mère sur la bouche : les internautes scandalisés

À 25 ans, Maluma s'impose comme étant l'une des révélations de l'année. Après des collaborations avec Maître Gims ou Shakira, l'artiste reggaeton colombien a dévoilé il y a quelques jours un duo avec Madonna, intitulé Medellín. Ses 42 millions d'abonnés Instagram ont pu découvrir de bien étranges clichés que l'artiste a publiés à l'occasion de la fête des Mères, le dimanche 12 mai 2019. On le voit tout simplement en train d'embrasser sa propre mère, ses mains sur son visage. "Joyeuse fête à l'amour de ma vie, joyeuse fête des Mères", écrit-il en légende.

Il a reçu des commentaires mitigés de la part des internautes. "Si Freud voyait ça, il ressusciterait et se tuerait à nouveau", "Je ne veux offenser personne, mais, en Colombie, c'est normal de se faire des bisous entre un parent et un enfant ?", "Terrible complexe d'Oedipe non résolu", "une mère ne s'embrasse pas comme ça", peut-on lire dans la section commentaires. Un cliché toutefois plébiscité par 1,5 million de personnes, dont Paris Hilton.