Mamma mia! Chantez et lâchez-vous avec Meryl Streep et Amanda Seyfried

Qu'est-ce que le Sing-Along ?

"Au cinéma, les spectateurs sont invités à (re)découvrir sur grand écran les films musicaux cultes, projetés en version karaoké [VO sous-titrée (scènes parlées sous-titrées en français – numéros musicaux sous-titrés en anglais)]. Pendant le 'pré-show' qui précède chaque séance, l'audience est plongée dans l'univers du film avec des live shows, jeux, défis et cadeaux à remporter pour un maximum de partage, de rires, d'interactions et d'émotions", indique la compagnie L'Ecran Pop pour ce spectacle qui promet de faire vibrer le public. Les spectateurs peuvent se lâcher comme ils n'ont jamais osé le faire et vivre à 100% le moment dans un lieu aussi mythique qu'est le Grand Rex.

Mamma Mia!, l'oeuvre faite pour le Sing-Along

Pour le premier Sing-Along en France, le choix de Mamma Mia! est impeccable. Succès du box office avec plus d'un million d'entrées en France en 2008, le long métrage avec Meryl Streep et Amanda Seyfried reprend les tubes du groupe numéro 1 des karaokés : ABBA. Si les chansons sont irrésistibles, le film l'est tout autant avec ses comédiens survoltés – Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan... – et sa mise en scène qui donne envie de prendre un billet d'avion immédiatement pour la Grèce et ses îles sublimes.

L'Ecran Pop / Mamma Mia! : 2h20 de pur bonheur !