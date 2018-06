Mamoudou Gassama, star des Bet Awards face aux sexy Blac Chyna et Amber Rose

L'adolescent Anthony Borges, qui a vaillamment secouru certains de ses camarades lors de la fusillade au lycée de Parkland en février dernier, Justin Blackman, le journaliste et activiste Shaun King, James Shaw Jr. et Naomi Wadler ont également reçu ce prix devant Janelle Monae, Tyra Banks, Ne-Yo ou DJ Khaled, une nouvelle fois venu en famille. En mettant en avant leur décolleté dans des tenues pour le moins audacieuses, Blac Chyna et Amber Rose ont quant à elle fait une apparition particulièrement remarquée sur le tapis rouge.