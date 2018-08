Mannequin poignardé à mort : Son rival reconnu coupable

La planète mode a récemment été secouée par une vague d'accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Un nouveau séisme y a lieu, cette fois provoqué par un autre drame. Le mannequin George Koh a été reconnu coupable du meurtre d'un confrère et rival, Harry Ozuka.

L'information a été communiquée par l'Associated Press. Lundi 13 août 2018, George Koh a été reconnu coupable du meurtre de Harry Ozuka à l'issue d'une comparution au tribunal Old Bailey, à Londres. L'auteur du crime et deux complices connaîtront la durée de leur peine le 21 septembre prochain, date de l'audience finale du procès.

Le drame a eu lieu le 11 janvier dernier. George Koh et Harry Ozuka se sont donné rendez-vous dans le quartier de Shepherd's Bush, à Londres, pour un règlement de comptes. Les deux mannequins s'étaient échangés plusieurs messages menaçants sur les réseaux sociaux, le premier affirmant avoir couché avec la petite amie du second. Harry Ozuka lui reprochait de le copier et de le jalouser.

Harry Ozuka était en possession d'une barre d'haltère lors de son altercation mortelle. George Koh était quant à lui armé de deux couteaux, qu'il a affirmé détenir "en auto-défense" au cours du procès. Harry Ozuka a été poursuivi par George Koh et ses complices et a reçu trois coups de couteaux. Il est mort en pleine rue, à 25 ans.