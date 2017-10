Manon Ardisson aux anges : La fille de Thierry remporte la victoire !

L'Hitchcock du meilleur scénario a été attribué à Daphné de Peter Mackie Burns, sur le quotidien tourbillonnant d'une jeune femme drôle mais malheureuse, qui réalise la nécessité de changer de vie. La mention spéciale du jury et l'Hitchcock du public sont revenus à Pili de Leanne Welham, qui narre l'histoire d'une ouvrière tanzanienne séropositive qui peine à nourrir ses enfants avec 2 dollars par jour.

Nicole Garcia a salué "une sélection formidable" avec des films "souvent à la fois émouvants et drôles", des "héros qui cherchent à sortir d'une gangue qui les surdétermine". Une présidence qu'elle a assurée entourée de ses jurés Roger Allam, Michael Ryan, Annette Levy-Willard, Philippe Besson, Vincent Elbaz – qu'on a pu voir la même semaine à l'avant-première du Sens de la fête – et Clémence Poesy. L'irrésistible et talentueux Jim Broadbent (Iris, Bridget Jones) a remporté un prix saluant sa carrière.

La 28e édition se termine dans l'enthousiasme général et en présence de Mélanie Thierry. L'actrice, qui devait être membre du jury, avait dû se désister pour cause de conflits d'emplois du temps. Elle a pu venir pour le final, applaudissant avec plaisir les lauréats. Ses admirateurs seront également ravis de l'écouter sur le disque de son compagnon, Raphaël, puisqu'elle a posé sa voix sur le titre La question est why.

L'an dernier, le festival avait remis le Hitchcock d'or et du prix du scénario Sing Street, une coproduction irlando-américano-britannique réalisée par l'Irlandais John Carney.