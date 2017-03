Manon (Les Marseillais) en couple : "Je fais tout pour le rassurer"

Manon Rey Vandoorsselaere a fait parler d'elle avant même le début de la diffusion des Marseillais South America sur W9. Dans le pré-générique, on pouvait la découvrir en train d'embrasser Paga, alors qu'il était en couple avec Adixia.

Si elle a reçu quelques menaces de mort dans un premier temps et a été accusée d'être une briseuse de ménage, la jolie brune nous a confié en exclusivité que les internautes s'étaient calmés depuis que la télé-réalité passe à l'antenne : "J'ai toujours des critiques, mais elles sont beaucoup moins virulentes que ce que j'ai pu avoir auparavant (...). Je ne vis pas un calvaire. Je fais abstraction des critiques, je ne réponds pas à ces gamineries. Quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué dans la vie. Il faut avancer."

Et avancer, la candidate l'a fait puisque, depuis près de deux mois, elle file le parfait amour avec un mystérieux jeune homme : "Je suis en couple avec un homme qui n'a rien à voir avec le monde de la télé." Il est toutefois au courant de son histoire avec Paga, impossible donc pour les tourtereaux de regarder Les Marseillais ensemble : "Il ne regarde pas, sinon on s'engueule." La jeune femme – qui souhaite lancer sa chaîne YouTube pour partager des astuces beauté – admet tout de même : "Il est cool et comprend que c'est ma vie d'avant. Je vais tout pour le mettre en confiance et le rassurer. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de soucis."

Pourvu que ça dure donc !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.