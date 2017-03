Manon (Les Marseillais) : Paga, menaces de mort... Elle se confie !

A l'instar de Julien, Jessica, Kevin, Paga, Stéphanie, Carla et Montaine et des nouveaux Liam Di Benedetto, Matthieu Lacroix, Xavier, Manon Rey Vandoorsselaere s'est envolée pour l'Argentine afin de tourner Les Marseillais South America (W9). Si tout s'est bien passé une fois sur place, la jeune femme n'a pas caché avoir eu quelques appréhensions avant de prendre l'avion : "J'étais angoissée parce que j'avais un peu peur de ne pas être bien intégrée. J'appréhendais de rencontrer Jessica parce qu'elle a un fort caractère. J'avais peur que le courant ne passe pas entre nous."

Elle ne se doutait en revanche pas que son aventure allait basculer à cause de Paga. Dès son arrivée, le DJ n'a pas caché avoir une forte attirance pour elle. Un détail qui l'a mise "très mal à l'aise" puisqu'elle savait que le DJ était en couple avec Adixia depuis trois ans. Manon a tout de même fini par succomber à ses avances et en a dévoilé les raisons : "On s'est dit beaucoup de choses lors du tournage. Je savais que ça n'allait pas trop dans son couple et au final, j'ai succombé. Aux yeux de certaines personnes, je peux passer pour une briseuse de couple. Mais je n'en suis pas une à la base. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. Mais là-bas, j'étais un peu dans ma bulle. On est coupé du monde donc ce n'était pas réellement moi, on va dire."

Toutefois, Manon tente de se rassurer en se disant que Paga et Adixia sont toujours ensemble aujourd'hui : "Je pense que cet électrochoc a renforcé leur couple. Du moins je l'espère." Et heureusement pour elle, la jolie blonde ne l'a pas accusée de tous les maux lors de son arrivée dans Les Marseillais : "On s'est parlées comme des femmes et aujourd'hui on a une entente cordiale. On se dit bonjour, au revoir et on s'échange quelques mots quand on se voit. On va dire que ça se passe bien."

J'ai dû avoir 2-3 menaces de mort violentes

En revanche, quelques internautes se sont permis de la juger avant même le début de la diffusion en l'accusant d'avoir brisé le couple Paga/Adixia. Et certains sont allés très loin : "Avant la diffusion, j'ai dû avoir 2-3 menaces de mort violentes." Heureusement, les choses se sont un peu tassées depuis le début des Marseillais : "Avant, on ne voyait que le moment où j'embrassais Paga dans le pré-générique donc les gens pensaient peut-être que j'étais une allumeuse. Aujourd'hui, j'ai toujours des critiques, mais elles sont beaucoup moins virulentes que ce que j'ai pu avoir auparavant. Les gens critiquent beaucoup mais ce sont des choses qu'ils vivent peut-être également. Et bien souvent, les personnes qui critiquent sont très jeunes, ils ne connaissent encore rien à la vie."

Manon fait donc tout pour prendre les commentaires négatifs avec beaucoup de recul : "Je ne vis pas un calvaire. Je fais abstraction des critiques, je ne réponds pas à ces gamineries. Quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué dans la vie. Il faut avancer."

