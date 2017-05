Manon Marsault "dérangée" par la relation ambiguë entre Julien et Jessica...

Plus rien ne fait peur à Manon Marsault. Pas même son petit ami Julien Tanti, star des Marseillais South America, qui l'a trompée avec une certaine Liam face caméra. Ce mardi 9 mai 2017, la jeune femme débarquait en Argentine avec un but en tête : se venger de l'infidélité de son jules.

Julien Tanti aurait menti dès son entrée dans le programme phare de W9 en assurant être célibataire alors qu'il était en couple avec la sulfureuse brune. Sans compter qu'il aurait ensuite eu une aventure avec Liam Di Benedetto, ainsi qu'avec son ex Montaine Mounet. Mais pour Manon Marsault, le pire dans cette histoire, ce ne sont pas ses coucheries dans le programme mais le fait qu'il ait entretenu une relation ambiguë avec la belle Jessica Thivenin. "Ce qui m'a le plus dérangée, ce n'est pas le fait qu'il couche avec Montaine et Liam, mais l'ambiguïté avec Jessica", a-t-elle confié en interview à nos confrères de PureBreak.

"Pendant Les Marseillais & Les Ch'tis VS Reste du monde, je suis passée pour une folle et, au final, Jessica est la première à avouer qu'il y a de l'ambiguïté. Et quand je suis arrivée dans les épisodes, on va tout me raconter, mais de manière assez minimisée. Et là, quand je vois que ça a duré des semaines et des semaines, je n'aurais peut-être pas pardonné Julien aussi facilement. Je n'aurais pas eu la même patience que Nikola, ça, c'est sûr et certain" ajoute-t-elle.

Manon Marsault n'hésite pas à en dire davantage sur sa relation avec la blonde :"Si j'en veux à Jessica ou non, je préfère le lui dire de vive voix plutôt que par interview. Mais effectivement, ça ne m'a pas fait plaisir. Un jour, on aura peut-être cette discussion. J'estime que j'ai appris à la connaître cette année et elle est même devenue une copine. Du coup, je ne sais pas si je lui en veux." Les choses sont désormais dites.