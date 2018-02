Manon Marsault enceinte : Pourquoi elle a pleuré en apprenant sa grossesse

Régulièrement, les deux candidats n'hésitent pas à publier des clichés. L'occasion de constater que le ventre de Manon grossit à vue d'oeil.

Manon et Julien se sont mis en couple lors du tournage de Moundir et les apprentis aventuriers. Tous deux devaient faire équipe et, très vite, des sentiments ont commencé à naître. "On se parlait un peu avant de faire l'émission. Je ne savais pas qu'elle allait la faire (...). C'est une belle fille, qui me plaît énormément. Je me suis dit 'pourquoi ne pas tenter quelque chose' (...). J'ai essayé de l'avoir, mais ça a été dur. Elle savait que je n'étais pas un mec très fiable, fidèle", avait admis l'ex-petit ami de Jessica Thivenin lors d'une interview accordée à Sam Zirah, datant de mai 2016.

Les amoureux n'ont pas tardé à emménager ensemble. Mais, en novembre 2016, le couple se sépare une première fois, avant que Julien ne s'envole pour l'Afrique du Sud pour tourner la nouvelle saison des Marseillais. Un tournage au cours duquel il s'est mis en couple avec Liam.

Un mois plus tard, Manon et Julien remettaient le couvert... avant de rompre une nouvelle fois en février dernier. Mais comme on dit, jamais deux sans trois. Début octobre, ils officialisaient donc leur retour de flamme. Quelques jours plus tard, ils annonçaient la grossesse de Manon. Aux dernières nouvelles, ils souhaitent se marier après l'accouchement.