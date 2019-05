Manon Marsault et Julien : Pourquoi Tressia et Vincent n'étaient pas au mariage

Le week-end du 4 mai 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire de Manon Marsault et Julien Tanti. Les deux candidats des Marseillais se sont mariés à Cassis, dans le sud de la France. Une fête qui s'est étalée sur trois jours : une cérémonie à la mairie, une sur la plage, puis une à l'église. Des images de leur union dans ce dernier lieu ont d'ailleurs été dévoilées le 10 mai dernier, dans le dernier épisode des Marseillais Asian Tour.

Ont été notamment conviés Julien Bert, Nikola Lozina et sa compagne Laura, Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia, les futurs parents Carla Moreau et Kevin Guedj ou Paga. Mais aucun signe des Ch'tis Vincent et Tressia. Ils ont pourtant partagé plusieurs aventures ensemble, de quoi laisser penser qu'ils seraient conviés. Interviewés par Purepeople, les habitants du nord ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas de la partie. "Je n'étais pas invitée, mais je ne suis pas proche d'eux. J'ai juste vu Manon une fois sur le tournage des Marseillais Asian Tour", a expliqué Tressia.

Et Vincent de poursuivre : "J'étais prévu et je n'ai pas eu le retour. Mais ce n'est pas grave, je ne leur en veux pas. Ce n'est pas pour ça que je ne vais plus leur parler. C'est vrai que j'étais très proche de Julien, j'étais souvent à Marseille avec lui, mais ce n'est pas à cause de ça que je vais lui en vouloir. Je pense qu'il a eu beaucoup de demandes."

A noter que l'intégralité du mariage de Manon Marsault et Julien Tanti est disponible en intégralité sur 6Play, depuis le 17 mai dernier.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.