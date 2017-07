Manon Marsault et Julien Tanti de nouveau en couple ? Elle répond cash !

Entre Julien Tanti et Manon Marsault, c'est je t'aime moi non plus. Après plusieurs tromperies du candidat emblématique des Marseillais (W8), la jolie brune a dit stop. Mais depuis leur rupture, le jeune homme a laissé entendre qu'il souhaitait reconquérir sa belle. Sur Snapchat, Manon Marsault a répondu.

Et elle est claire : il est hors de question pour la jeune femme, qui a déménagé de leur appartement, de se remettre avec son ex. "Je peux vous le confirmer, Julien a des regrets me concernant. Il fait bien des messages subliminaux sur les réseaux sociaux", a-t-elle lâché. Et d'ajouter : "Pour clarifier les choses : non, je ne me remettrai pas avec Julien même si j'ai beaucoup de mal à l'oublier et que j'ai encore des sentiments."

On n'a aucun avenir ensemble

Désormais célibataire, Manon Marsault a expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas donner une énième chance à Julien Tanti, évoquant le fait qu'il soit "un enfant", "indécis" et qu'il ne sache "jamais ce qu'il veut". "Quand il a quelque chose, il ne le veut plus. Et quand il ne l'a plus, il le veut", a-t-elle lancé. "Je m'auto-interdis de me remettre avec. Je lutte et je ne le ferai pas", a-t-elle poursuivi, déterminée... et réaliste. "On n'a aucun avenir ensemble, il n'est pas sérieux et j'en ai marre de perdre mon temps et de souffrir", a-t-elle conclu.

Pour rappel, sur le tournage des Marseillais South America, Julien Tanti avait succombé au charme de Liam. Et, plus récemment, dans Les Marseillais VS Le reste du monde, le candidat s'était rapproché de Maddy, jolie blonde auparavant aperçue dans Qui veut épouser mon fils ? 4 et La Villa des coeurs brisés 2.