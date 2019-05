Manon Marsault et Julien Tanti : L'anniversaire hors norme de leur fils Tiago

À 1 an, Tiago Tanti, fils des stars de la télé-réalité Manon Marsault et Julien Tanti, compte déjà 520 000 followers. Star en herbe qui peut déjà se targuer d'avoir été le personnage principal de sa propre émission, Manon + Julien : Bébé Fraté, le petit garçon a eu droit à un premier anniversaire hors du commun. Ses parents ont mis les petits plats dans les grands.

Tiago a été gâté, c'est le moins que l'on puisse dire. En plus de ses nombreux cadeaux – jeux d'éveil, figurines Fortnite, peluches ou encore énorme 4X4 miniature –, ses parents ont tout fait pour qu'il s'amuse comme un fou. Le thème de l'anniversaire était Tigrou et presque tout a été préparé en orange et blanc.

Pour faire le show, Manon et Julien ont donc embauché des personnes pour porter des costumes de personnages emblématiques de dessins animés à l'instar de Tigrou, des Pat'Patrouille et des Pyjamasques. Tiago a aussi eu la chance de monter dans une minivoiture de police, afin de patrouiller lui aussi.

Dans le jardin, de nombreux jeux gonflables ont été mis à disposition des enfants, comme un gigantesque château. Les enfants pouvaient aussi faire de la pêche aux canards, s'adonner au jeu des palets, passer du temps à la machine à pinces ou jouer les basketteurs. De nombreux invités étaient bien sûr présents, comme Paga et Maeva Ghennam qui s'est justement déguisée en Tigrou.

Les plus gourmands avaient aussi de quoi se régaler. Un buffet composé de gâteaux, sucettes et autres friandises était disponible. Bref, l'anniversaire était grandiose et on se demande à présent ce que Manon Marsault et Julien Tanti vont préparer pour les 2 ans de Tiago.