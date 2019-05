Manon Marsault et Julien Tanti : Les images de leur mariage à l'église dévoilées

Vendredi 10 mai 2019, W9 diffusait le dernier épisode des Marseillais Asian Tour, centré sur le mariage de Manon Marsault et Julien Tanti. Après avoir découvert quelques images de leur rencontre et de leur histoire d'amour parfois tumultueuse, les téléspectateurs sont entrés dans le vif du sujet.

Des images de Julien Tanti en train de se préparer dans son appartement avec Kevin Guedj, Paga, Benjamin Samat, Nacca, Greg, Thibault Kuro ou encore Jessica Thivenin ont été dévoilées. Cette dernière, qui est enceinte de son premier enfant, a évoqué sa future maternité avec ses amis. De son côté, Manon Marsault s'est préparée avec Carla, Milla, Maeva ou Alix. Et la belle brune de 30 ans a eu un gros coup de stress. Elle devait porter du scotch en dessous de sa robe afin qu'elle lui colle bien à la peau. Mais il n'était pas transparent, elle avait donc peur que cela se voit. Avec le stress, la future mariée n'a pu retenir ses larmes.

Heureusement, ses copines étaient là pour la rassurer. Direction l'église ensuite pour LE grand moment. C'est sur la chanson Hallelujah que Julien Tanti est entré au bras de sa maman. La maman de Tiago (9 mois) est quant à elle rentrée au bras de son père. Les tourtereaux se sont dit "oui" devant leurs proches, très émus.

C'est le week-end dernier, que Julien Tanti et Manon Marsault se sont mariés. Un événement que ses invités et eux ont partagé sur les réseaux sociaux. Cela s'est déroulé en trois étapes : une cérémonie à la mairie, sur la plage, puis à l'église de Cassis. On a pu découvrir que Jul a fait le show... en survet' !

L'intégralité du mariage sera disponible sur 6Play à partir du 17 mai 2019.