Manon Marsault et Julien Tanti (Marseillais) : Ce qui se passe en off pour Tiago

Julien Tanti participe depuis 2012 aux Marseillais. Son côté drôle et festif a rapidement séduit la production et les téléspectateurs. Et le jeune homme de 30 ans ne se lasse pas de partir à l'aventure à l'étranger avec ses amis Paga ou Kevin Guedj. Bien qu'il soit devenu papa d'un petit Tiago le 24 mai 2018, il s'est donc organisé avec sa future épouse Manon Marsault, qui fait partie de la famille des Marseillais depuis qu'elle est en couple avec lui, pour continuer à partir en tournage.

Le 18 février 2019, les téléspectateurs de W9 ont donc retrouvé Julien Tanti dans Les Marseillais Asian Tour. Et, à l'occasion d'une interview pour Purepeople, le couple a expliqué comment il s'était organisé pour Tiago sur le tournage. "On avait un appartement juste à côté, à 30 secondes de la villa. Les nuits, je rentrais dormir avec lui, Julien une nuit sur deux environ. Je le voyais tout le temps", a déclaré la belle brune de 29 ans.

Les tourtereaux se sont aussi confiés sur leur mariage qui promet d'être "hors du commun" et qui s'étalera sur trois jours. Julien Tanti en a profité pour admettre qu'il était moins impliqué que sa fiancée dans les préparatifs : "Je suis plus un garçon qui s'investit au dernier moment. Elle fait le gros et moi je finis." Très vite, Manon l'a stoppé en expliquant qu'il ne changerait rien au dernier moment. Elle a aussi dévoilé que leur fils leur apporterait les alliances s'il savait déjà marcher.

Pour rappel, cette nouvelle saison des Marseillais en Asie sera notamment marquée par les préparatifs du mariage de Manon Marsault et Julien Tanti.

