Manon Marsault et Julien Tanti réconciliés ? Le Marseillais répond !

En couple ou pas en couple ? Telle est la question !

Fin février, Manon Marsault et Julien Tanti mettaient fin à leur histoire d'amour pour la seconde fois. Julien Tanti a donc tenté de se consoler dans les bras de Maddy lors du tournage des Marseillais VS Le reste du monde, la revanche (W9). Toutefois, leur histoire d'amour n'a pas duré, notamment parce que le meilleur ami de Kévin Guedj avait toujours la belle brune dans la tête. Une fois de retour en France, il a laissé entendre qu'il regrettait leur rupture et a tenté de la reconquérir. En vain !

Manon a toujours assuré qu'elle ne se remettrait jamais avec Julien. Leurs fans étaient donc surpris de les découvrir toujours aussi proches sur les réseaux sociaux ces derniers mois et imaginaient une réconciliation. Surtout que les deux candidats de télé-réalité ont récemment fait un tatouage commun, la date "20 avril 2016', jour où ils ont remporté Moundir et les apprentis aventuriers.

Pourtant, Manon et Julien ne sont toujours que de simples amis, comme en témoigne une mise au point sur le Snapchat du jeune homme. "Je suis bien célibataire, alors arrêtez avec vos histoires s'il vous plaît. Manon et moi, ce n'est que de l'amitié. Maintenant elle va repartir dans sa vie à Paris. Bisous à tous", a-t-il écrit.

Le doute est levé !