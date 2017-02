Manon Marsault et Julien Tanti séparés : La belle brune recadre son ex !

Manon Marsault n'est pas contente. Certes elle n'est plus en couple avec Julien Tanti (Les Marseillais de W9) depuis quelques jours, mais elle n'apprécie pas que ce dernier s'épanche déjà dans la presse sur les raisons de leur rupture !

En effet, mardi 21 février, à l'occasion de la conférence de presse des Marseillais South Africa, Julien s'est confié auprès de nos confrères du Purebreak.com : "Aujourd'hui, on est en dispute. Manon a un gros problème de possessivité et de jalousie. (...) C'est compliqué !"

Une réponse que la belle Manon n'a pas du tout appréciée ! Ni une ni deux, la brune, déjà très attristée par sa séparation, a décidé de riposter sur son compte Snapchat très suivi. "Je ne comptais pas me justifier concernant la dispute que j'ai eue avec Julien mais je vois que lui par contre il se justifie. Alors à ta place Julien je ferais comme je t'avais demandé, c'est-à-dire de ne pas rendre notre intimité publique pour le moment parce que j'ai pas la force d'affronter ça", a-t-elle tout d'abord prévenu avant de se faire plus cash et plus menaçante : "Alors non, tu n'as pas décidé qu'on se sépare parce que j'étais trop jalouse ou trop possessive. J'ai décidé de ne pas venir à Paris et de te quitter parce que, justement, je n'ai pas que ça à faire de nous ruiner la santé, de te pister dans tout ce que tu fais, toutes tes conneries que tu fais. (...) J'ai pas envie d'être cette fille jalouse et possessive. Donc t'es gentil, Julien, t'arrêtes de parler de nous deux, t'arrêtes de donner tes versions parce que si je suis dans cet état-là, c'est pas pour rien et sinon, moi, je donne ma version."

Pour rappel, Manon et Julien avaient déjà mis un terme à leur histoire en novembre dernier. Le jeune homme de 28 ans se serait en effet un peu trop rapproché de la sulfureuse Liam Di Benedetto (vue très brièvement dans Secret Story 10) sur le tournage des Marseillais South Africa (qui se déroulait alors à Buenos Aires, en Argentine). Manon avait donc pris la décision de rompre... avant de se rendre elle-même sur ce tournage !

Les Marseillais South America, c'est à partir du lundi 27 février sur W9