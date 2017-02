Manon Marsault et Julien Tanti séparés : La candidate déménage !

Manon Marsault est bel et bien décidée à passer à autre chose !

Alors que la jolie brune semblait avoir oublié l'infidélité de Julien Tanti lors du tournage des Marseillais South America (W9), leurs disputes ont une fois de plus eu raison de leur couple. N'ayant plus confiance en lui, Manon a tout simplement pris la décision de mettre un terme à leur histoire comme elle l'a confié il y a quelques jours sur Snapchat : "Alors non, tu n'as pas décidé qu'on se sépare parce que j'étais trop jalouse ou trop possessive. J'ai décidé de ne pas venir à Paris et de te quitter parce que justement je n'ai pas que ça à faire de nous ruiner la santé, de te pister dans tout ce que tu fais, toutes tes conneries que tu fais. Je n'ai pas envie d'être cette fille jalouse et possessive."

Elle a donc profité de la venue de Julien à Paris pour l'avant-première des Marseillais, le 21 février dernier, pour déménager avec l'aide de sa maman. Un événement qu'elle n'a pas manqué de partager sur Snapchat.

Pour rappel, les anciens tourtereaux avaient rompu une première fois fin novembre. La raison ? Le meilleur ami de Kévin Guedj avait flirté avec Liam Di Benedetto dans Les Marseillais South America. Manon avait alors intégré l'aventure en cours de route afin de régler ses comptes avec les deux candidats.