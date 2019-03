Manon Marsault et Julien Tanti très amoureux pour une soirée entre Marseillais

Une partie de la (grande) famille des Marseillais s'est retrouvée jeudi 28 mars 2019 à l'occasion du 9e anniversaire du site Aliexpress.com. Sur une péniche parisienne, avec vue sur la tour Eiffel, Paga, Julien Tanti, sa compagne Manon Marsault, Kevin Guedj et Julien Bert se sont lâchés sur le dancefloor. Une soirée "cousue main", et dont l'ambiance était assurée par le rappeur Vegedream à qui l'on doit l'inoubliable Ramenez la coupe à la maison, "hymne" de l'équipe de France de football.

Toujours aussi "tchatcheurs", les parents du petit Tiago (8 mois) sont apparus très élégants lors de cette soirée. Manon Marsault portait un T-shirt de la maison Balenciaga, assorti d'un perfecto noir façon peau de crocodile. Julien Tanti avait choisi un ensemble de jogging de chez Gucci, avec baskets assorties, du meilleur effet. Les futurs époux Tanti ont également pris le temps de poser sur les quais de Seine, où ils ont échangé un tendre baiser.

En couple depuis quelques années, Julien Tanti et Manon Marsault s'apprêtent à se dire "oui", lors d'un mariage "hors du commun", qui devrait durer trois jours. "Personne n'est prêt", nous confiait le père de famille. "Ce sera un très gros mariage, sur trois jours", ajoutait la jolie brune, qui déclarait avoir organisé la plus grosse partie de ce grand jour. "Je suis moins investi parce que je suis plus un garçon qui s'investit au dernier moment. Elle fait le gros et moi je finis", s'était défendu son futur mari. Retrouvez les aventures de Julien et Manon sur W9 dans la nouvelle saison de leur télé-réalité, Les Marseillais Asian Tour.