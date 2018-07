Manon Marsault face à des fans trop envahissants avec Tiago : Sa mise au point

Le 24 mai 2018, Manon Marsault devenait maman pour la première fois d'un petit Tiago, fruit de ses amours avec Julien Tanti. Depuis, elle se plaît à partager de tendres publications de son fils sur ses réseaux sociaux. Certains ont donc sans doute l'impression de faire partie de leur vie, au point de se montrer un peu trop envahissants.

Manon Marsault a en effet révélé que quelques personnes n'hésitaient pas à dépasser les limites quand elles la croisaient avec Tiago. La belle brune a donc tenu à faire une mise au point sur Snapchat, mercredi 25 juillet 2018. "Faites attention quand vous me croisez et que je suis avec la poussette et que Nala [son chien, NDLR] est avec moi. Elle est très protectrice et très agressive. Hier, deux personnes ont failli se faire mordre. Je vous déconseille de vous approcher de la poussette sans me demander. Je prends toujours plaisir à vous rencontrer, mais ça m'embête un peu que des personnes inconnues essaient de toucher Tiago sans mon autorisation, surtout avec des mains pas lavées. Il est encore fragile, mon Titi", a-t-elle expliqué.

Espérons pour la candidate de télé-réalité, vue dans la dernière saison des Marseillais, que son message sera entendu.