Manon Marsault fiancée à Julien Tanti : Elle dévoile sa bague impressionnante

Manon Marsault et Julien Tanti nagent en plein bonheur. Les deux candidats des Marseillais Australia vont prochainement avoir un enfant, un petit garçon. Et ce n'est pas tout, ils prévoient de se marier. La jolie brune a d'ailleurs dévoilé à quoi ressemblait sa "vraie" bague de fiançailles.

"Comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce des Marseillais, Julien m'a demandée en mariage mais ce n'était pas la bague définitive", a-t-elle annoncé sur Snapchat.

Comme elle avait en tête un bijou précis qu'elle "affectionnait tout particulièrement", Manon Marsault l'a fait faire sur mesure. Elle l'a récupéré le mardi 13 mars. Exigeante, dans le taxi qui l'a amené avec son chéri à la bijouterie, elle a fait preuve d'humour : "Il faudra que tu te remettes à genou pour me la mettre au doigt."

Peu de temps après, la future maman a publié une vidéo immortalisée au restaurant sur laquelle elle dévoile son impressionnante bague de fiançailles. "Je suis trop contente, elle est trop belle. Bébé, je te redis oui, oui, oui", a-t-elle alors déclaré. Et elle a en effet de quoi être satisfaite puisque, comme on peut le voir, la fiancée de Julien Tanti a eu droit à une belle grosse bague bien brillante. Et nul doute qu'elle est sertie de vraies pierres.