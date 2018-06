Manon Marsault incroyablement amincie : Sa silhouette après bébé impressionne !

Manon Marsault (Les Marseillais) a accouché, le 24 mai 2018, de son premier enfant, un petit garçon prénommé Tiago, fruit de ses amours avec son chéri Julien Tanti. Un mois après la naissance de son petit trésor, la jolie brune a déjà retrouvé la ligne. Sur les réseaux sociaux, elle a ainsi dévoilé une silhouette post-grossesse de rêve !

Vendredi 22 juin 2018, soit quasiment un mois après avoir accueilli son fils, Manon Marsault a pris la pose en bikini rouge sur Instagram. Ventre plat, grain de peau ultra lisse, jambes fermes et longilignes... La jeune maman affiche son corps parfait. En commentaires, les internautes ont d'ailleurs été nombreux à la féliciter pour cette ligne si rapidement retrouvée. "Magnifique ce corps après bébé, bravo", "Trop belle ! Et dire qu'elle a accouché y'a pas longtemps...", "Ah la génétique ! Moi je tire mon chapeau tu es sublime", "Tu as perdu du ventre hyper rapidement je suis choqué", "Tu es sublime et ce corps de rêve, wahoo", peut-on lire.