Manon Marsault jalouse : Elle recadre Julien Tanti et le menace !

Lundi 26 février prochain, W9 donnera le coup d'envoi des Marseillais Australia. L'occasion pour Purepeople de rencontrer quelques candidats, parmi lesquels Manon Marsault et Julien Tanti. Aussi les a-t-on soumis à notre interview Power of love pour en savoir plus sur leur vie amoureuse passée.

Après avoir évoqué son premier amour, la belle brune – enceinte de son premier enfant – nous en a dit plus sur sa première fois : "C'était pour la Saint-Valentin. Et ça a fait un peu mal." Après quoi, elle a révélé son pire rendez-vous avec un homme : "On est sorti ensemble par téléphone et quand j'ai rencontré cette personne, elle n'était pas du tout comme elle s'était décrite. C'était une grosse racaille en vrai." Une expérience quasi similaire à celle de son homme Julien. Ce dernier a en effet admis qu'il devait rencontrer une fille qu'il avait connue via son Skyblog. Mais il est "parti en courant" en l'apercevant au loin.

Heureusement, Manon Marsault n'a pas eu le droit à ce genre de réaction. Quand il l'a vue, le Marseillais a eu un coup de coeur. Et s'il veut la garder près de lui, mieux vaut qu'il ne discute pas avec d'autres femmes. La raison ? Selon la candidate, discuter avec une personne du sexe opposé qui nous attire, c'est tromper. "Pour moi, des textos, c'est tout aussi grave qu'un bisou. Le fait de lier une relation à travers le portable, de donner de l'attention à une autre fille plutôt qu'à moi....", a-t-elle lancé.

Et, voyant que son homme n'écoutait pas ce qu'elle disait, elle lui a fait une légère mise au point : "Chéri tu m'écoutes ! C'est important. Si tu envoies des messages à quelqu'un ou si tu embrasses quelqu'un, c'est tout aussi grave."

Le message est passé !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.

troper