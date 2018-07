Manon Marsault pose fièrement en bikini après avoir retrouvé la ligne !

Plus d'un mois après avoir mis au monde son premier enfant, Tiago, fruit de son amour avec Julien Tanti, Manon Marsault a déjà retrouvé sa silhouette de rêve. Pour fêter l'arrivée de l'été, la jeune maman s'est octroyé quelques jours de repos en passant le week-end sur un bateau. La candidate de télé-réalité a pu s'adonner à ses passe-temps préférés : bronzage et séances photo.

Plus rayonnante que jamais dans un bikini bleu, Manon a sans surprise dévoilé quelques photos sur son compte Instagram. Et autant dire qu'elle a fait grimper la température en s'affichant ultrasexy. Il ne lui en fallait pas plus pour montrer son ventre plat. Ces images ont rapidement fait le tour de la Toile aussitôt postées.